Jean Castex : «Nous devons être raisonnables, rester chez soi le 31 décembre»

Le Premier ministre a annoncé la mise en place d'un couvre-feu à partir du 15 décembre dès 20h qui viendra remplacer le confinement.

L'attestation de déplacement ne sera plus nécessaire en journée à partir de la mi-décembre. En revanche, le couvre-feu sera plus dur qu'annoncé puisqu'il commencera à 20h et non à 21h et sera «strictement contrôlé avec des possibilités de dérogations limitées».

A propos du réveillon du 31 décembre, Jean Castex s'est montré ferme : «nous devons être raisonnables, respecter la règle du couvre-feu, rester chez soi donc le 31 décembre et suivre la recommandation d’un maximum de 6 adultes».

Pour Noël, qui occupe une place à part dans nos vies et nos traditions », les déplacements seront autorisés pour la soirée du 24 décembre dans le respect de la règle de 6 adultes.