Couvre-feu : des contrôles de police renforcés

A partir du 15 décembre, les déplacements sont de nouveau autorisés sur tout le territoire, mais certaines restrictions persistent.

Un nouveau couvre-feu sera mis en place entre 20h et 6h et les contrôles des forces de l'ordre seront renforcés.

Seule exception à la règle : le 24 décembre. Les familles pourront ainsi se déplacer librement le soir de Noël.

Le 31 décembre en revanche, les sorties seront interdites et plus de 100.000 policiers et gendarmes seront mobilisés. Une nuit qui s'annonce agitée.