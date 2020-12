Les Black blocks, un défi au maintien de l'ordre

Ce troisième samedi de manifestation consécutif contre la proposition de loi «sécurité globale» s'est déroulé cette fois-ci sans casse ni heurt. Et ce, en grande partie dû à une stratégie différente opérée par les forces de l'ordre. La police a encadré le cortège de très près et a procédé à des dizaines d'interpellations.

L'objectif était claire pour les forces de l'ordre mobilisées en nombre afin de couvrir cette nouvelle manifestation contre la loi sécurité. Ne laisser aucune faille afin d'éviter tous débordements semblables à ceux des derniers week-end et empêcher la formation des fameux blacks blocks. Les policiers et gendarmes, au nombre de 3000 étaient donc positionnés en tête de cortège, mais aussi à l'arrière, tout du long.

Le Général Bertrand Cavallier explique cette stratégie : «Il fallait cette fois-ci être beaucoup plus réactif pour d'emblée neutraliser ces individus qui ont pour mode d'action de se regrouper au sein d'une manifestation et dès lors qu'ils forment un bloc, dispose de capacité pour affronter les forces de l'ordre et pour dégrader».

Une stratégie qui a consisté à charger et scinder le cortège et qui a porté ses fruits. Les éléments les plus radicaux ont été exfiltrés après que la police ait plongé au milieu des manifestants.