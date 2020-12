Brexit : les pêcheurs français inquiets

Malgré l'épuisement après presque un an de négociations et des délais dépassés, le Premier Ministre britannique et la présidente de la commission européenne ont décidé de relancer les négociations du Brexit en vue d'un accord commercial.

L'un des points centraux de ces échanges prolongés : l'accès aux zones de pêche britanniques, qui représente un enjeu économique essentiel pour les pêcheurs français.

Le Brexit est le sujet omniprésent à la criée de Boulogne-sur-Mer. La décision rendue par les Britanniques à la fin du mois de décembre aura forcément un impact colossale sur les pêcheurs qui ne pourront plus se fournir dans les eaux britanniques en cas de «no deal». «On va être très impactés par le Brexit car je passe 80% de mon année dans les eaux anglaises, et donc si on nous les retire je suis mort. Je ne sais pas ce qu'on va faire et cela va impacter tout le monde».

La pêche est l'un des principaux points de discorde entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne. Les négociations sont actuellement toujours en cours afin de tenter de trouver un accord sur le fil mais le Ministère Britannique de la défense a déjà annoncé que des navires de la Royal Navy se tenaient prêts à protéger les zones de pêches britanniques.