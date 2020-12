Oise : une surveillante pénitentiaire agressée devant son domicile

Une surveillante du centre pénitentiaire de Liancourt, dans l'Oise a été agressée devant son domicile jeudi soir alors qu'elle rentrait de son travail. Un acte probablement en lien avec sa fonction selon le parquet d'Amiens.

Ce lundi matin, les surveillants du centre pénitentier de Liancourt dans l'Oise étaient nombreux à se rassembler afin de montrer leur solidarité envers l'une de leur collègue agressée ce jeudi devant son domicile. La surveillante, âgée de 35 ans, a été hospitalisée après avoir reçu plusieurs coups de poings et un coup de barre de fer au niveau du crâne, avant que l'agresseur et son complice prennent la fuite à bord de leur véhicule.

Mais l'objectif était plus globalement de revendiquer les peurs et les tensions que représent leur métier aujourd'hui. "Quand je sors de chez moi, je regarde partout. J'ai toujours l'impression qu'on me suit en voiture, j'ai peur", déclare une surveillante pénitentiaire du centre.

Pour le procureur d'Amiens, cet agression est sans nul doute un acte délibéré, lié aux fonctions de la surveillante. Pour les syndicats, un cap a été franchi. Mercredi, une délégation sera reçue par le directeur de l'administration pénitentiaire.