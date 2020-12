Coronavirus : une nouvelle fête clandestine à Strasbourg

Une deuxième fête clandestine en moins de huit jours a eu lieu, cette fois-ci à Strasbourg en pleine zone commerciale, loin de toutes habitations.

A Strasbourg, dans une zone commerciale, à l'écart des lieux résidentiels, les policiers avaient été appelés afin de mettre un terme à une fête regroupant une centaine de personnes. D'abord appelés pour tapage nocturne, les forces de l'ordre ont decouvert une fête clandestine. L'organisateur a assumé les faits mais une grande partie des fêtards ont pris la fuite sans masques et en grande partie largement alcoolisés.

Bouteilles, cannettes, mais aussi cartouches d'azote, de plus en plus courtisés par les fêtards, ont été retrouvés aux abords des lieux.

Excédée, la préfète du Bas-Rhin s'est elle-même rendu à la police afin de porter plainte : "Je trouve que c'est extrêmement grave, on ne peut pas considérer que c'est une fatalité. Il faut marquer le coup et je le ferais systématiquement tant qu'il y aura des fêtes de cette nature". Les responsables de cette soirée risquent un an de prison et 15 000 euros d'amendes.