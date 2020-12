Coronavirus : quels sont les principaux lieux de contamination ?

Plus de 18.000 nouveaux cas de contamination par la Covid-19 ont été confirmés ces dernières 24 heures en France. Dans le même temps, l’étude ComCor de l’institut Pasteur a été rendue publique. Elle dresse un tableau plus précis des circonstances et lieux de contamination au Covid-19 en France.

L'étude montre notamment une augmentation du risque liée à la fréquentation des restaurants, bars et salles de sport.

A l'inverse, l'étude ne pointe pas de risques de contamination dans les commerces ou dans les transports.