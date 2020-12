Coronavirus : dans les Ehpad, un Noël «confiné» loin des proches

Cette année, les fêtes de Noël ne sont semblables à aucunes autres pour les Français. Mais elles sont particulièrement rudes pour les personnes âgées dans les Ehpad.

La pandémie de Covid-19 a en effet empêché de nombreux résidents de ces établissements de rejoindre leurs familles afin de célébrer les traditionnelles fêtes de Noël.

Un «confinement» que la plupart jugent malgré tout nécessaire pour leur santé. Surmontant l'absence des proches, un élan de solidarité se fait ressentir parmi les résidents de cette maison de retraite de Gradignan en Gironde, afin de rendre cette période la plus agréable possible et de profiter d'un bon repas, préparé par les équipes.

«Je pense que les enfants sont bien entre eux, et je ne me vois pas leur manquer, pour qu'ils soient bien», se confie une résidente.

Les employés de cette maison de retraite ont tenté de mettre tous les ingrédients nécessaire pour mettre du baume au coeur des résidents : de la musique, un bon repas...