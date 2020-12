Coronavirus : retour sur 9 mois de mesures contraignantes

Confinements, couvre feu, télétravail, chômage partiel, retour chronologique sur les mesures prises par le gouvernement pour faire face à cette crise sanitaire inédite depuis maintenant neuf mois.

Le 31 janvier 2020, 179 rapatriés français débarquent de Hubei, une province chinoise où le coronavirus est apparu 2 mois plus tôt, et immédiatement placés en quarantaine près de Marseille. Les questionnements et craintes commencent alors à apparaître, doucement. Une semaine plus tard, un premier foyer de contagion est détecté en Haute-Savoie et le mot cluster est utilisé pour la première fois, avant qu'un second foyer, plus important soit identifié à Mulhouse lors d'un rassemblement évangélique au sein du quel 31 personnes trouveront la mort.

Le 9 février, un plan blanc est déclenché dans les hôpitaux après la tenu d'un premier Conseil de Défense et de sécurité consacré à l'épidémie à l'Elysée. Un mois plus tard, le 12 mars Emmanuel Macron annonce des mesures de confinement nationales. De grands bouleversements apparaissent donc, le télétravail largement privilégié, un mécanisme de chômage partiel et d'indémnisation des salariés est alors mis en place.

Après 2 mois de confinement, la France sort totalement du confinement le 2 juin, les écoles accueillent à nouveau les élèves mais avec des mesures strictes. Le masque devient obligatoire dans les transports e commun ainsi que dans les lieux clos comme les cinémas ou les théâtres, autorisés à rouvrir. Un système de zone est mis en place, au sein de la verte les bars et restaurants rouvrent. Le 10 juillet, l'Etat d'urgence sanitaire est levé. Les Français peuvent partir en vacances mais restent essentiellement en France.

Mais fin août, les chiffres des contaminations et des hospitalisations repartent à la hausse. La deuxième vague frappe cette fois-ci l'ensemble du territoire. Le 30 octobre un second confinement national est instauré, entraînant la fermeture des commerces dits non essentiels. Un dispositif spécialement allégé est mis en place pour les fêtes de fin d'année avec un couvre feu et une seule dérogation accordée pour le réveillon de Noël.