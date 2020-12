Contaminations : le Conseil scientifique alerte sur une «probable reprise incontrôlée» dès janvier

Face au risque probable d'une reprise incontrôlée de l'épidémie, dans une note datant du 23 décembre, le Conseil scientifique se dit inquiet.

Trois scénarios sont ainsi mis sur la table. Le premier : un confinement strict de la population dès le 28 décembre concentré sur les villes et les régions les plus touchées. Une option finalement écartée par le gouvernement.

Autre scénario : une réponse différée à début janvier, afin de réagir après coup, mais rapidement, à une hausse des contaminations. Le Conseil scientifique préconise ainsi une limitation des activités sociales ou économiques.

Dernière option : une réponse plus tardive, fondée sur le nombre de nouvelles hospitalisations. Mais ce troisième scénario présente le risque d'intervenir trop tard et de conduire ensuite à des mesures plus sévères.