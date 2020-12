Coronavirus : création d'un fichier baptisé «SI Vaccin Covid»

«SI Vaccin Covid» est un fichier qui a été mis en place pour suivre le déroulement de la campagne de vaccination en France.

A partir du 4 janvier, toutes les personnes vaccinées contre le Covid-19 figureront dans le fichier avec leur nom, leur âge et leur état de santé. D'autres éléments devront y figurer : la date et lieu de la vaccination, le modèle du vaccin et le nom du soignant qui l'a pratiqué.

Le ministère l'assure : les données seront uniquement utilisées pour le suivi des personnes vaccinées.