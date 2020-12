Contrairement au soir de Noël, pas de dérogation pour le Nouvel an ce 31 décembre : le couvre-feu reste en vigueur et les déplacements seront interdits en France entre 20 heures et 6 heures, sauf motifs dérogatoires.

Toutefois, les Français peuvent se réunir pour fêter le Nouvel an.

Voici ce qu'il est interdit de faire en cette soirée de la Saint-Sylvestre.