Coronavirus : la rentrée scolaire inquiète

Les enfants et adolescents français iront à l'école ce lundi «comme prévu», a indiqué le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer, ajoutant que les tests de dépistage du Covid-19 seraient «déployés encore plus fortement» dans les lycées.

Et ce, alors que des inquiétudes pointent une flambée de l'épidémie avec le retour des enfants à l'école et la détection en France de deux variants du Covid identifiés au Royaume-Uni et en Afrique du Sud.

Ces deux souches, a expliqué le directeur général de la Santé Jérôme Salomon au journal du Dimanche, «toucheraient» plus les jeunes.