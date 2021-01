Covid-19 : la vaccination ouverte à tous dès fin mars ?

Une campagne plus simple et plus rapide. Emmanuel Macron veut une stratégie vaccinale en deux temps : jusqu'à fin mars pour les personnes fragiles et les soignants, puis à partir de fin mars un élargissement à la population générale.

Pour assurer la première phase, le gouvernement vise une installation de cinq à six centres de vaccination par département et une simplification du recueil du consentement en Ehpad.

À partir de fin mars, la stratégie plus large sera alignée sur le modèle de la vaccination de la grippe saisonnière, avec des vaccins plus simples à conserver.