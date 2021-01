Coronavirus : comment le gouvernement gère la communication autour de la pénurie de vaccins

Masques, écouvillons, vaccins...Les politiques français sont actuellement adeptes d'une communication sur le manque. Le gouvernement tente de gérer la communication autour d'un sujet au coeur de l'actualité depuis bientôt un an.

D'abord inutile en mars dernier, puis obligatoire quelques mois plus tard, le discours du gouvernement sur le port du masque a quelque peu été contradictoire, évoluant sans cesse. Le 24 septembre dernier, Olivier Véran refuse de faire le lien entre la pénurie et la doctrine, s'appuyant sur les recommandations scientifiques.

Pourtant, la commission d'enquête, dans son rapport, dénonce l'impréparation du gouvernement. La stratégie de la France passe d'un extrême à l'autre en 10 mois. Jérôme Salomon joue la carte médicale lorsque mi-mars, l'on commence dejà a ressentir une pénurie d'écouvillon et de réactif, «il n' y a pas d'indication à faire des test quand on n'a pas de forme sévère ou quand on n'a pas de facteur de risque».

On assiste ensuite à un dépistage record lorsque les stocks sont revenouvelés et l'on dépasse la barre du million de tests par semaine à la fin de l'été, entraînant des laboratoires saturés et des délais de résultats trop longs. La question du manque concerne désormais les doses de vaccin, quand le gouvernement assure qu'il dispose d'un peu plus de 2 millions de doses en janvier.