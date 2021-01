Coronavirus : des symptômes qui peuvent durer

Des symptômes du Covid-19 plusieurs mois après une infection : le phénomène a été étudié de près par des chercheurs chinois sur 1.733 patients hospitalisés.

Pas moins de 76% des patients étudiés présentaient encore au moins un symptôme, 6 mois après leur apparition. Parmi les plus fréquents : la fatigue, une faiblesse musculaire ou bien des troubles du sommeil. Les patients plus gravement malades présentaient, quant à eux, plus souvent une altération de la fonction pulmonaire six mois après l'apparition des symptômes.

Selon, Jean-Paul Stahl, infectiologue, d'autres études doivent être menées pour confirmer que le Covid-19 est bien la cause de ces symptômes. En France, plusieurs études sont actuellement menées sur le sujet. L'une d'elles porte sur un millier de patients admis dans une vingtaine d’hôpitaux.