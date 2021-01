Autoroute A40 : 2.500 automobilistes bloqués par la neige

Mardi 12 janvier en fin d'après-midi, 2.500 véhicules ont été pris au piège à hauteur du viaduc de Bellegarde-sur-Valserine (Ain) sur l'autoroute A40 à cause de fortes chutes de neige.

L'A40 a été coupée pendant plusieurs heures dans les deux sens de circulation : certains automobilistes bloqués ont passé plus de sept heures dans leur véhicule bloqués sur l'autoroute. Pour coordonner les secours et la circulation, une centaine de gendarmes, pompiers et des équipes de la Croix Rouge ont été mobilisés.

Un accident est à l'origine de cet important bouchon. Les dernières voitures ont pu être dégagées vers 04H30 et la circulation a pu être rétablie tôt mercredi matin sur "l'autoroute blanche", qui porte bien son nom.