Coronavirus : malgré l'interdiction, des hammams restent ouverts à Paris

Alors que les piscines municipales et les saunas d’hôtel sont fermés en raison des restrictions sanitaires, des hammams continuent de fonctionner, ce qui est pourtant interdit par la direction générale de la santé. Mais certains responsables assurent bénéficier de la même autorisation d'ouverture que celles des salons esthétiques.

Dans certains établissements parisiens, il est possible de passer plusieurs heures dans des hammams, souvent à, plusieurs et sans masque, dans un environnement restreint. Pour la responsable de cet établissement parisien, et malgré la crise sanitaire, rien ne les empêchent d'être ouverts. Des autorisations valables en réalité pour les salons d'esthétique. Un contournement de la loi qui permet à certains d'ouvrir en plus de l'espace soin, leur partie hamman.

Au même titre que les cinémas, restaurants ou encore piscines municipales, les hammams font légalement partie des établissements encore fermés d'après la Direction Générale de la Santé et le site officiel de l'administration française. Pour les professionnels de santé, le risque sanitaire est élevé, en raison d'une trop grande proximité, le non-port du masque, mais aussi de l'humidité qui conserverait davantage le virus.