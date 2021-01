Il sera interdit de remplacer sa chaudière au fioul à partir du 1er janvier 2022

A partir du 1er janvier 2022, il sera interdit de remplacer sa chaudière au fioul, mais le Ministère du logement prévoit toutefois des exceptions lorsque aucune autre solutions n'est possible. Près de 3 millions de particuliers sont concernés par cette nouvelle mesure.

Ni bonnes pour la planète, ni pour le pouvoir d'achat, les chaudières au fioul devraient disparaitre d'ici 2028 estime le gouvernement. Dans les logements neufs, il sera interdit d'installer de nouveaux modèles dès le 1er juillet 2021. Pour le moment, les réparations restent possibles, mais en cas de panne définitive, il faudra opter pour un mode de chauffage plus écologique.

Une opération pas toujours simple, comme dans certaines zones rurales où le gaz n'est tout simplement pas distribué. Mais la Ministre déléguée au logement prévoit des exceptions, "dans certains cas très particuliers de maisons de villes ou d'immeubles collectifs où il n'y aura pas d'espace, on pourra constater qu'il n'y a pas d'alternatives". Pour plus de 3 millions de foyers concernés, les principales alternatives à la chaudière au fioul, estimées entre 1500 et 3000 euros par an, sont la pompe à chaleur, le chauffage au gaz, ou encore la chaudière à granulé.