Coronavirus : la déprime des étudiants parisiens

Ils sont souvent isolés et doivent travailler des heures sans pouvoir décompresser avec leurs amis. Les étudiants sont de plus en plus nombreux à tomber dans la dépression en cette période de restrictions liée à la pandémie. Illustration à Paris.

Martin, 18 ans, étudiant en première année de Science-Politiques à Paris la Sorbonne passe toutes ces journées seul assis à son bureau. Derrière son ordinateur et des piles de livres. Il n’est pas retourné en cours depuis le mois de novembre Un quotidien sans loisir qui à peser sur le moral de l’étudiant. « C’est impossible d’apprendre 50 polycopiés quand on n’est pas motivés, que l’on n’a pas de rythme et personne pour nous motiver », explique-t-il.

Comme la majorité des étudiants français, il suit ses cours en visioconférence. Conséquence : Il ne connaît pas ses camarades de promo. Pas de vie sociale, pas d’activité sportive et des heures de travail acharné qui aboutissent à une véritable déprime. Pour faire face à cette situation, Martin est obligé de prendre des médicaments Il pourra cependant peut-être retourner prochainement à la fac. En effet, pour les étudiants en première année, le gouvernement a annoncé la reprise des travaux dirigés en présentiel à partir de fin janvier.