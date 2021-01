Cours à distance : des étudiants isolés souffrent de plus en plus de la solitude

Ils sont souvent isolés et doivent travailler des heures sans pouvoir décompresser avec leurs amis. Les étudiants sont de plus en plus nombreux à tomber dans la dépression en cette période de restrictions liée à la pandémie, comme ici à Lille.

Cet étudiant en droit suit tous ses cours à distance depuis fin octobre, seul dans son appartement de 20m2. Il souffre de cette solitude imposée par la situation sanitaire. «Ce n’est pas comme cela que j’imaginais ma vie étudiante […] les seuls messages que j’ai sont par message, quand je vais faire ma valise ou acheter du pain».

Alexandra, elle, vit en colocation. Ce qui lui pèse, c’est l’absence de contact avec ses camarades et ses professeurs. «C’est compliqué de ne pas pouvoir avoir de réels échanges avec les enseignants, et en plus c’est impossible de trouver un job étudiant».

Cette médecin de l’université catholique de Lille confirme que le nombre d'appels à l’aide des étudiants a considérablement augmenté ces derniers mois. Le gouvernement a d’ailleurs décidé de doubler le nombre de psychologues au sein des universités.