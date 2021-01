Coronavirus : faut-il fermer les frontières ?

Faut-il fermer les frontières pour endiguer l'épidémie ?

Pour Marine Le Pen (RN), il s'agit d'une priorité. Selon elle, les pays qui l'ont fait s'en sortent beaucoup mieux que la France.

Gérard Larcher (LR) se montre, quant à lui, plus prudent. Pour l'élu, une fermeture est nécessaire mais au cas par cas et à condition d'une harmonisation des pays européens. D'autres demandent plus de contrôles aux frontières. C'est le cas de Jean Rottner (LR), président de la région Grand-Est, voisine avec l'Allemagne.

L'Allemagne, qui demande aux voyageurs provenant de zones à risques et séjournant plus de 72 heures sur place, de présenter un test PCR négatif. Parmi ces zones, certains pays de l'Union européenne, dont la France.