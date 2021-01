Hydroxychloroquine : Didier Raoult agite une nouvelle fois les réseaux sociaux

Depuis ce week-end, Didier Raoult et l'hydroxychloroquine sont à nouveau sur le devant de la scène. Certains estiment que le professeur marseillais aurait avoué l'inefficacité de son traitement.

A l'origine de cette énième polémique, le tweet de l’épidémiologiste Thibault Fiolet.

Incroyable !





Le Pr Raoult qui écrit lui-même que leur 1er essai clinique non randomisé montre que l'hydroxychloroquine n'a AUCUNE efficacité sur la mortalité ou pour réduire le transfert en soins intensifs





Pour rappel, cet essai (Gautret et al.) a été cité plus de 3500 fois ! pic.twitter.com/lskmtKeVNa

— Thibault Fiolet (@T_Fiolet) January 16, 2021