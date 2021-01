Coronavirus : la vaccination se déroule sans accroc à Arcachon

Les centres de vaccination se mettent en place assez lentement partout en France. Et bien, souvent les mairies n’ont pas pu anticiper la forte demande des habitants seniors. D’autres travaillent depuis de nombreuses semaines à la mise en place de salles de vaccination rapide, et parfois cela s'avère payant, comme dans ce centre d'Arcachon.

Un travail de trois semaines a été nécessaire pour mettre au point ce centre de vaccination du bassin d'Arcachon. L'anticipation a été de mise ici, on a su très rapidement qu'il y aurait un nombre conséquent de demandes.

En effet, ce sont 3.000 habitants qui se sont inscrits la semaine dernière pour se faire vacciner, simplement en appelant la mairie.

Les doses arrivent au compte-gouttes matin et soir et il faut donc être prêt en permanence. Le travail en équipe et une énergie commune permet une grande fluidité des rendez-vous. Le matériel ici permet de vacciner plus de 1.000 personnes par semaine.

Cette organisation millimétrée reste fragile car tout repose sur un approvisionnement régulier, aucun stock d'avance n'étant prévu ici.