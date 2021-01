Vaccination : les moins de 65 ans vaccinés plus tôt avec le vaccin Astrazeneca ?

Va t-on vers un changement de stratégie de vaccination en France ? Le vaccin Astrazeneca devrait être autorisé dans 10 jours mais à priori beaucoup moins efficace que ses concurrents, il pourrait être décidé de ne l'administrer qu'aux personnes les plus jeunes.

Le vaccin d’Astrazeneca, est déjà distribué dans plusieurs pays du monde comme au Brésil ou au Royaume-Uni. Mais il ne serait efficace qu’à 70% contre 95 et 94% pour les vaccins de Pfizer BioNtech et Moderna, déjà autorisés dans l’union européenne. Certains scientifiques soulignent que l’efficacité des vaccins diminue avec l’âge. Des données qui pourraient pousser les autorités sanitaires à rediriger les doses vers un public plus jeune, donc plus réceptif, comme les moins de 65 ans par exemple.

L’Italie réfléchirait même à le donner aux moins de 55 ans, aux enseignants et aux forces de l’ordre. Un scénario qui, en France, chamboulerait la stratégie de vaccination. Initialement, Les moins de 65 ans devaient être éligible lors de la troisième phase, au troisième trimestre cette année. Ils pourraient ainsi se faire vacciner dès le mois de février lors de la livraison des premières doses. 44 millions en ont été précommandées par la France.

A voir aussi