La R5 électrique sera produite dans l'usine de Douai

Lancée il y a presque 50 ans, la Renault 5 va faire son grand retour en électrique et sera produite en France dans l'usine de Douai. Une excellente nouvelle pour la région des Hauts-de-France qui pourra devenir le «pôle européen le plus important de véhicules électriques».

Le PDG de Renault vient de l'annoncer. La nouvelle Renault 5, 100% électrique, sera produite dans l'usine de Douai dans le Nord. Une décision qui rassure et donne du baume au coeur aux salariés. «Ca fait presque deux ans qu'on a un avenir plutôt incertain et sombre. Aujourd'hui avec cette bonne nouvelle, c'est comme une éclaircie dans un ciel bien gris», s'exprime l'un d'eux.

L'objectif de Renault est de faire des Hauts-de-France son pôle européen de véhicules électriques. Des batteries y sont déjà assemblées.

«On a déjà investi 700 millions d'euros pour moderniser ces sites. Aujourd'hui, on a une production en 2021 de 135.000 voitures et on veut passer à plus de 400.000, donc forcément cela peut avoir une importance sur l'embauche et l'investissement», se réjouit Luciano Biondo, directeur industriel Renault des pôles véhicules électriques du Nord.

Une excellente nouvelle pour les habitants de la ville, qui espèrent des retombées économiques sur leur centre-ville.