Vaccination : 5 décès en France après la première injection, mais pas de lien avéré

Le ministère de la Santé a annoncé, hier, que 139 cas d'effets indésirables graves ou inattendus avaient été recensés en France depuis le début de la campagne de vaccination. Les autorités sanitaires ont précisé que cinq personnes étaient également mortes après avoir reçu le vaccin de Pfizer-BioNTech. Elles avaient toutes plus de 75 ans et souffraient de comorbidités, précise toutefois le ministère.

Mais à ce stade, aucun lien n'a été établi avec le vaccin. «Ce sont des personnes qui ont pu décéder dans les jours qui ont suivi la vaccination sans pour autant présenter des signes de réactions allergiques après la vaccination. On s’adresse à des personnes âgées, Ehpad, qui sont très fragiles, en perte d’autonomie, avec beaucoup de maladies, de médicaments, et dont les causes du décès peuvent être totalement indépendantes», a tenté de rassurer Olivier Véran, le ministre de la Santé.

Sur les cinq décès, trois ont été recensés par le centre régional de pharmaco vigilance de Nancy, les deux autres par les centres de Tours et Montpellier. Tous sont survenus sur des patients âgés en Ehpad. A ce jour 71 décès ont été observés au niveau européen.