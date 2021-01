Le «quoi qu'il en coûte» doit s'arrêter en 2021, estime Olivier Dussopt

Sur l'année 2020, le déficit de l'Etat, hors périmètre des collectivités locales et de la sécurité sociale, a atteint 178,2 milliards d'euros. Deux fois plus que ce qui avait été prévu avant la crise.

Depuis 1945, jamais la France n’avait connu pareil déficit. Il a quasiment doublé en un an, passant de 93 milliards d’euros l’an dernier à plus de 178 milliards. Face à l’épidémie, l’Etat a engagé plus de 44 milliards d’euros de dépenses supplémentaires. Il s’agit principalement de la couverture du chômage partiel et du fonds de solidarité. A cela s’ajoute une baisse des recettes de près de 40 milliards d’euros.

Selon le ministre des comptes publics, les mesures d’urgence sont insoutenables dans le temps ... et vouées à disparaitre cette année. Une annonce loin de faire l’unanimité.



« Cela veut dire que demain on va potentiellement continuer à rester fermé et on débrancherait l’activité économique de ce pays, c’est parfaitement irresponsable », s’insurge Stéphane Manigold, porte-parole du collectif « Restons ouverts ». De son côté le ministre de l’économie a précisé qu’à situation sanitaire constante, les mesures d’urgence et les finances pourraient tenir 3 mois et demi… sans avoir à réviser le budget 2021.