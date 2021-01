Polémique : le vaccin Pfizer contient-il 5 ou 6 doses par flacon ?

Les flacons du vaccin Pfizer-BioNTech contiendraient-ils 6 doses au lieu des 5 préconisées par la firme ?

C'est en tout cas ce que considère aujourd'hui l'agence européenne du médicament. Des médecins français ont remarqué que quelques millilitres de produit reconstitué restent toujours dans le flacon après la cinquième piqûre. Un constat qui interroge, car une 6e dose équivaut à 20% de vaccins en plus.

Mais dans la pratique, de nombreux soignants s'aperçoivent qu'il est impossible d'extraire cette dose supplémentaire sans un savoir-faire particulier et du matériel spécifique : notamment une seringue dite «à faible volume mort», pour ne laisser aucune goutte. Autre obstacle : ce surplus n'est pas systématique. Impossible donc de promettre une 6e injection à un patient, sans garantie absolue qu'elle existera.

Pourtant, le groupe américain Pfizer a immédiatement pris acte de ces nouvelles recommandations sanitaires. Engagé avec l'Union européenne sur un nombre de doses à livrer et non sur un nombre de flacons, la laboratoire va livrer 17 000 flacons de moins à la France la semaine prochaine. Et ce, sans toucher au contrat initial.