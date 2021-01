Touquet : le centre de vaccination est prêt mais fermé

Dans cette salle du Touquet, tout est prêt pour accueillir un centre de vaccination mais pour l'instant la préfecture n'autorise pas la ville à ouvrir le dispositif aux patients.

Ici, un habitant sur quatre a plus de 75 ans et est éligible à la vaccination. Le maire de la ville demande donc plus de transparence au gouvernement sur le nombre de doses disponible.

Une situation sur laquelle les habitants aussi s'interrogent.