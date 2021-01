Une gérante de salle de sport en pleine détresse

La crise sanitaire a bouleversé les plans des indépendants, à l'exemple de cette ancienne infirmière et sportive de haut niveau. Il y a tout juste un an, elle a décidé d'ouvrir sa salle de sport et est tombée dans la spirale de l'endettement.

Cyrille Tirard a vécu une année 2020 catastrophique. Chaque mois, elle doit rembourser 17.000 euros de crédit et en face, aucun abonnement ne rentre.

Dès novembre, cette cheffe d'entreprise a arrêté de se verser un revenu. Elle a laissé tomber sa maison et son loyer et est allée vivre avec son fils dans la salle de sport. Mathéo, l'adolescent de 15 ans, accepte sa nouvelle vie, mais cela n'en reste pas moins difficile à vivre : «Au début c’était compliqué de cacher à mes potes que l’on vit dans une salle parce que l’on n’aime pas être différent des autres».

Un propriétaire d'une maison, ému par la situation de Cyrille et Mathéo, a décidé de la leur prêter jusqu'à la réouverture de la salle de sport.