Coronavirus : des hôpitaux sous tension

Les Bouches-du-Rhône font partie des départements les plus impactés, et les hôpitaux se retrouvent sous tension. Comme lors des deux premières vagues, les personnels médicaux doivent ouvrir de nouveaux lits de réanimation afin de faire face. Reportage au cœur du service de réanimation de la Timone, à Marseille.

Ce patient, âge de 45 ans, est admis d'urgence au service de réanimation Covid de la Timone. Lui, n'en a pas conscience mais son état de santé se dégrade rapidement. Il a pu obtenir le dernier lit disponible de l'unité. «Normalement on avait 10 lits dédiés au Covid et là le dixième lit vient d'être occupé. On voit la pression monter de plus en plus. On sent la pression monter. Normalement c'était une entrée tous les deux jours et là ça devient des entrées pluri-quotidiennes. On sent vraiment la troisème vague qui est là», s'inquiète le Professeur Lionel Velly, chef du service réanimation Covid au CHU La Timone.

On pousse donc les murs, et 10 nouveaux lits de réanimation sont en train d'être créés. «Heureusement on bénéficie de l'expérience des deux premières vagues. On sait comment il faut faire, et on va le faire. Ce qui va se passer dans quinze jours ou trois semaines est une grande inconnue et peut-être que l'on peut être à nouveau dans une situation très difficile.»

Les hôpitaux des Alpes-Maritimes connaissent la même saturation et pour faire face à la pression épidémique, des transferts de patients ont du reprendre vers les établissements marseillais.