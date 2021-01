Vaccination : les mairies manquent de visibilité

Il y a une semaine, nos équipes s'étaient rendues à Neuilly-sur-Marne en Seine-Saint-Denis pour observer le début de la campagne de vaccination. A l'époque le manque de doses avaient perturbé l'organisation du maire. Une semaine plus tard nous y sommes retournés pour faire le bilan.

Dans ce centre de Neuilly sur Marne, 370 personnes ont été vaccinées cette semaine. L'objectif a donc été atteint... mais c'est la suite qui pose problème. « Malheureusement, on n’a pas assez de doses de vaccins. Pour le moment on reste sur la même quantité que celle qui a été livré cette semaine, c’est-à-dire moins de 400. J’espère que cela sera accéléré car sinon on ne fera jamais face à tout la demande qui est de plus en plus importante », déclare Zartoshte Bakhtiari, le maire de Neuilly-sur-Marne.

Ici, on vaccine les habitants de plusieurs communes. Le carnet de rendez-vous est plein et le nombre d'appels explose. « On est submergé d’appels. Lees gens sont compréhensifs mais je pense que la compréhension aura ses limites également, j’espère que l’on pourra rapidement répondre à toute cette attente avant que la cocote minute explose », se confie Zartoshte Bakhtiari. Et il va falloir encore de la patience, car le maire a une visibilité très limitée sur les futures livraisons de vaccins dans sa ville.