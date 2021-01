Variant Covid : les Français de plus en plus inquiets

Arrivé officiellement fin décembre en France, le variant anglais de la Covid-19 préoccupe les Français.

Pas moins de 81% se disent tout à fait inquiets de son apparition. En cause, sa plus forte contagiosité. Selon le Premier ministre britannique, ce variant pourrait être plus mortel. D'autres variants émergent, le Sud-Africain, dont une dizaine de cas a été détectée en France, et un premier cas de variant brésilien a été localisé en Allemagne.

Pour les scientifiques, c'est une course contre la montre qui est engagée entre l'apparition de ces variants et la vaccination. Et sur ce dernier point, l'avis des Français a évolué : début décembre, seuls 39% se disaient près à se faire vacciner, contre 58% aujourd'hui.