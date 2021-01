«On reste avec ça toute notre vie» : le témoignage d'Audrey Sauvajon, mère de Marin, violemment agressé en 2016

Le tabassage du jeune Yuriy, 15 ans, n’est pas sans rappeler une autre affaire qui avait suscité en 2016 une vive émotion : l’agression de Marin Sauvajon à Lyon.

Audrey Sauvajon, mère du jeune homme et présidente de l’association «La Tête haute, je soutiens Marin», témoigne dans la Matinale de CNEWS. «Ma première réaction a été de penser à ce jeune et à sa famille. Je ne sais que trop ce qu’ils traversent et j’imagine leur désarroi et dans quel état ils se trouvent actuellement», a-t-elle souligné.

Comme Yuriy, son fils, âgé de 20 ans à l’époque des faits, était resté dans le coma pendant plusieurs jours après l’agression ultra-violente dont il avait été victime. En 2018, l’agresseur de Marin avait été condamné à sept ans et demi de prison. Selon Audrey Sauvajon, il ne semblait pas regretter son geste, agissant notamment «avec beaucoup désinvolture» lors du procès. «On était pas sur l’attitude de quelqu’un qui a tenté de tuer une autre personne. Pour lui, c’était une bagarre en fait. Il a pas compris qu’il avait tout mis en œuvre pour essayer de tuer Marin. Il a pas compris ce avec quoi Marin va devoir vivre toute sa vie». «Dans son esprit, il y a ‘lui et lui’, seules sa colère, sa frustration, sa violence, comptent. La conséquence pour autrui, il ne peut pas y avoir accès», souligne-t-elle également, pointant un problème d’éducation et un manque d’empathie.

Alors que l’avocate de l’agresseur va tenter une nouvelle fois d’obtenir sa libération conditionnelle – après une première demande en juin dernier – la mère de Marin rappelle que le quotidien pour son fils, «ne change pas. C’est un quotidien de douleur, de difficultés». Et de rappeler : «le chemin pour Marin, pour ses proches, et toutes les personnes agressées est extrêmement difficile. On passe à autre chose parce qu’une info en chasse une autre mais nous on restera avec ça toute notre vie».

En novembre 2016, Marin Sauvajon avait été très lourdement frappé alors qu’il était interposé pour défendre un jeune couple. Resté dans le coma pendant deux semaines, il souffre aujourd'hui de «lourdes séquelles physiques, neurologiques et psychologiques».