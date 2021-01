Marseille : la maison d'un couple de retraités squattée pour la deuxième fois

Pour la deuxième fois depuis 2017, la maison de famille d'un couple de retraités marseillais est squattée.

En 2017, la bâtisse avait été squattée une première fois mais les occupants avaient été délogés. Plusieurs mois après, les squatteurs sont revenus. Une tentraine de personnes occupent la maison de vacances à ce jour. «Ils sont comme chez eux. Ils en ont fait une déchèterie. Je suis en colère contre le gouvernement», témoigne le propriétaire Patrick Siffredi.

D'autant plus que toutes les démarches judiciaires ont été faites et que les occupants devaient être expulsés en janvier. Un huissier et quatre policiers se sont même déplacés pour l'expulsion, en vain.

«On est dans une situation extrêmement injuste. On se dit que l'Etat abandonne des gens et cet abandon se fait au profit de ceux qui violent les lois», souligne l'avocate du couple, Maître Caroline Caussé.

Les retraités qui doivent payer les charges et les impôts souhaitent se séparer de cette maison mais avec la présence des squatteurs, la vente est impossible.