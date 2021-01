Coronavirus : la lassitude et la fatigue des soignants

«Va-t-on reconfiner le pays ?». La question agite chaque jour les esprits, avec en toile de fond le risque des hôpitaux surchargés. Quel est vraiment le niveau de pression que subissent, en ce moment, ces établissements de santé ? Exemple au service réanimation de l’hôpital Tenon, dans l’est parisien, où les équipes tiennent le coup tant bien que mal, malgré la fatigue.

Le quotidien des soignants est rythmé par les intubations et les électrocardiogrammes. Au service réanimations de cet hôpital parisien, la lassitude est forte au sein du personnel.

«Mentalement, je pense qu'on est usés, témoigne Julien, aide-soignant au service de réanimation. On est fatigués nous aussi parce que non seulement on vit ce stress au quotidien dans le service, et quand on rentre chez nous, on n'a rien pour décompresser parce que tout est fermé.»

L’hôpital ne s’est jamais totalement vidé de ses patients Covid. Aujourd’hui, le service de réanimation accueille 9 cas, pour une capacité de 20 lits. L’hôpital est mieux préparé par rapport à mars dernier. Mais les soignants s’attendent au pire dans les prochains jours.