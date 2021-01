Coronavirus : dépistage massif dans un collège à Toulouse

Depuis mi-janvier, la surveillance du virus est accrue dans les écoles, collèges et lycées. Tous les collèges et lycées où trois cas positifs à la Covid-19 sont constatés, il y a automatiquement dépistage massif.

Les tests restent soumis au volontariat pour les personnels et à l'approbation des parents pour les élèves. C’est le cas au collège Hubertine Auclert de Toulouse.

Avec 820 élèves et 130 professeurs et personnels, c’est un gros collège où le virus a frappé en fin de semaine dernière. Plus de 400 élèves vont se faire tester. Les 400 autres l’ont déjà fait ou vont le faire d’ici lundi 1er février par leur propre moyen.