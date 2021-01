Coronavirus : des salles de sport clandestines pendant l’épidémie

Fermées depuis le 29 octobre dernier, les salles de sport, ne rouvriront pas avant mi-février au moins. Dans l’incertitude, certains s'adonnent à la pratique sportive clandestine.

Ils viennent faire du sport au moins une fois par semaine pour garder la forme, mais aussi pour préserver leur santé mentale.

Il est possible de faire du sport en extérieur, mais la pratique est parfois compliquée.

Ils assurent qu'ils garderont leurs distances, ne seront pas plus de six, et porteront un masque.