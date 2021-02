Violence : comment lutter contre les agressions dans les bus ?

La société des bus de Pau tente de trouver des solutions pour la sécurité de ses employés.

Après l’agression de trois contrôleurs mercredi dernier, beaucoup dénoncent un climat de travail de plus en plus difficile, au quotidien. Les incivilités et la délinquance sont monnaie courante sur les lignes de bus.

Les employés de la société des bus de Pau dénoncent des comportements de plus en plus violents et, même si les véhicules sont placés sous télésurveillance, l'intervention de la police tarde souvent face à des situations qui dégénèrent en quelques secondes.