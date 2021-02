Quand le coronavirus complique les rencontres amoureuses pour les célibataires

Veuve depuis quatre ans, Véronique désire séduire, flirter. Mais, son quotidien depuis la pandémie se limite au travail et à la maison.

Pour elle, chercher un amoureux via les réseaux sociaux est exclu, et son cas est loin d'être isolé. De plus en plus de personnes passent la porte d'agences matrimoniales. Et pour certains, la solitude pèse lourdement.

Le point positif, selon Françoise Pierrisnard, conseillère en agence matrimoniale, serait que le manque de relation finisse par battre la peur du virus et la peur de côtoyer un inconnu.

