Coronavirus : Jean Castex défend le système de santé français

Avec actuellement 3240 patients, plus de 6 lits de réanimation sur 10 sont occupés en France, en ce début d’année.

Face à la crainte d'une saturation dans les prochaines semaines, certains déplorent le manque de places dans les services.

Ce que le Premier ministre réfute. Jean Castex a défendu le système hospitalier dans un entretien pour Ouest France vendredi 5 février : «il ne suffit pas d'acheter des lits chez Ikea pour ouvrir des places en réanimation ! Augmenter les capacités hospitalières, c'est avant tout former des anesthésistes et des infirmières et cela prend du temps».

Il s'agit selon lui d'une situation exceptionnelle, qui ne nécessite pas d'ouvrir des lits supplémentaires sur le long terme. «Faut-il dimensionner les services, notamment ceux de réanimation, en fonction d'une crise qui survient une fois par siècle ? Je ne le crois pas, même si nous avons engagé un effort sans précédent de soutien à nos hôpitaux, à travers le Ségur de la santé et revalorisations conséquentes pour les professionnels hospitaliers», indique en ce sens Jean Castex.

«Le système est très solide»

Et de souligner que la France peut être fière de son système de santé : «Le système français est très solide. Tout le monde est soigné, ça ne coûte rien - ou presque - aux malades et les plus hautes technologies sont présentes».

Avant la pandémie, le pays comptait 5.433 lits en réanimation contre 6.733 aujourd'hui, soit une haut de 24%. Et de nouveaux investissements doivent être annoncés dans les prochaines semaines.