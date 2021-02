Des stations de ski désertes pour ce premier jour de vacances d'hiver

En ce premier jour de vacances scolaires d'hiver, les stations de ski sont inévitablement désertés par les habituels clients. A Meribel, certains établissements ont tout de même tenté le pari d'ouvrir.

Sur la vingtaine d’hôtels de Méribel, seul trois sont ouverts. «Les taux de réservations sont très bas, on est à 25% pour cette première semaine de vacances scolaires qui s’annonce. Aujourd’hui un peu plus, pour la deuxième et troisième semaine, autour de 45/50%».

Malgré la fermeture des remontées mécaniques, ces parisiens ont quand même maintenu leur séjour. «On s’est dit que c’était déjà l’occasion de partir de Paris un petit peu, de changer d’air. C’est aussi l’occasion de faire les choses un petit peu différemment avec moins de monde à la montagne.»

Chez les loueurs de ski, on sait que la location de skis de randonnée ou de raquettes ne compensera pas les pertes. «On s’est posé la question jusqu’à encore hier soir, est ce que ça vaut la peine d’ouvrir mais notre métier c’est accueillir nos clients, accueillir les vacanciers pendant les périodes de vacances».

A l’école de ski on se prépare aussi à des vacances au ralenti, seul le jardin des neiges devrait fonctionner à peu près normalement.