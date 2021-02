Inondations : lente décrue en Lot-et-Garonne

Le Lot-et-Garonne n'avait plus vécu une telle montée des eaux depuis plus de 40 ans. Des villages sont sous l'eau et les déplacements sont rendus impossible dans certaines zones.

Jean Castex s'est rendu à Marmande ce vendredi afin de constater les dégâts. Il appelle à ce que l'état de catastrophe naturelle soit déclarée. C’est à Marmande que la crue de la Garonne a atteint des hauteurs exceptionnelles jusqu’à 10 mètres dans la nuit de mercredi à jeudi.

Une mère de famille a vu son habitation dévastée en quelques minutes seulement : «ça a monté en une fraction de seconde. Jamais de ma vie j’aurais pensé avoir l’eau à 1,50m chez moi. On n’a jamais vu ça, on sait qu’on est dans une zone où il y a l’eau mais on n’a jamais eu l’eau comme ça. Et voilà j’ai tout perdu». Et sur le même terrain, dans une maison appartenant à sa belle-mère, l’eau a presque atteint les trois mètres.

Ce vendredi après-midi le Premier ministre est venu sur place à la rencontre des élus locaux et des pompiers.

Jean Castex a exprimé sa solidarité et celle de l’Etat envers les sinistrés. «Nous avons également évoqué avec les élus [...] la déclaration de catastrophe naturelle que nous allons instruire comme toujours avec une grande diligence afin qu’elle puise être déclarée dans les meilleurs délais».

Les pompiers ont mené cette semaine plus de 300 interventions dans le département du Lot-et-Garonne. Les inondations ont également entraîné 360 évacuations.

