Inondations à Saintes : les habitants évacués

Dans le Sud-Ouest, les inondations se terminent peu à peu. Sur place à Marmande hier, Jean Castex a demandé que l’état de catastrophe naturelle soit déclaré. Mais en Charente, l’eau continuait de monter ce samedi.

C’est une nouvelle évacuation pour les pompiers de Saintes ce matin. Ils viennent en aide à une personne handicapée bloquée chez elle. Sa femme n’a pas pu faire autrement que d’appeler des secours. «J’ai appelé les pompiers parce que je n’avais aucune solution. Moi je peux sortir toute seule, mais c’est mon mari qui est handicapé», déplore Mamy.

Cinq jours maintenant que les villageois ont les pieds dans l’eau. Une centaine de personnes a été évacué. Pour d’autres, il faut trouver des solutions et s’adapter.

Autour des habitations, des bancs ont été installés pour circuler et l’entraide est bien présente. Certains tentent de positiver. «On le sait donc on va faire avec, et puis ça monte lentement, donc on va prévoir, on va surélever les meubles et tout va bien se passer», nous confie Cécile une habitante du quartier.

L’eau va pourtant continuer de monter ces prochaines heures. Le pic de crue, autour de 6m30, est attendu lundi.