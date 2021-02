Vaccin Astrazeneca : les premières doses ont été injectées ce week-end en France

Les premières injections du vaccin AstraZeneca doivent avoir lieu ce week-end dans l'Hexagone, où 273.000 doses seront réparties dans 117 établissements.

Cette pharmacienne manipule les premières doses du vaccins Astrazeneca tout juste livrées dans cet hôpital de Suresnes en région parisienne. Des doses pour le moins bienvenues, pour renforcer la campagne de vaccination sur fond d'approvisionnement toujours limités.

L'avantage de ce troisième vaccin autorisé au sein de l'Union européenne est sa conservation plus facile autour de 2 à 8 degrés. « Au lieu des -70 pour le vaccin précédent, donc c’est vrai qu’il est plus facile à manipuler notamment pour les pharmaciens. Et c’est aussi une des raisons pour lesquelles il pourra être distribué au-delà de l’hôpital beaucoup plus facilement par les professionnels de santé libéraux », nous explique Brigitte Bonan, pharmacienne en chef de l’hôpital Foch.

A peine livrée en France et déjà 7700 doses ont été acheminée dans cet hôpital à Lyon. Le vaccin sera administré aux personnes de 50 à 64 ans mais aussi au personnel soignant. Cette infirmière a reçu la première dose, « Je trouve que c’est une chance de pouvoir se faire vacciner et donc on en profite, on a cette possibilité là sur les hospices. Elle devra revenir neuf semaines après la première injection pour recevoir la seconde dose.

Le ministère de la Santé annonce que 273 000 doses seront réparties entre 117 établissements dont 7 en Outre-mer.

