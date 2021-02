Coronavirus : les élèves adoptent le masque de catégorie 1 dès aujourd'hui

A partir de ce lundi, les élèves des écoles primaires, collèges et lycées devront être munis d’un masque de catégorie 1, en vertu du nouveau protocole sanitaire. Une mesure qui vise à limiter les risques de contaminations au sein des établissements, mais qui n’a pas vraiment été expliquée aux parents ou aux enfants.

Exit le masque cousu main à la maison. Désormais, dans les cartables, seuls ceux de catégorie 1 sont acceptés dans la panoplie des écoliers. Des masques filtrants à au moins 90%, chirurgicaux, ou textiles mais munis d’un logo indiquant le taux de filtration et le nombre de lavages possibles.

«Cela peut être des masques en tissu. Le masque par exemple que je porte, c’est une catégorie 1 parce qu’il a été certifié, il est garanti pour 30 lavages, il a passé tous les tests pour pouvoir garantir cette filtration», indique un pharmacien.

Un décret publié le 27 janvier détaille un protocole sanitaire renforcé dans les établissements scolaires.

Un tour de vis plutôt bien perçu par les parents. «Je trouve que c’est essentiel car on rentre là dans des périodes où on a de plus en plus peur avec les mutations du virus, les niveaux de contaminations», explique une mère d'élève.

A ce jour, le ministère de l'Education nationale assure qu’aucune consigne n’a été donnée aux établissements pour effectuer des contrôles.