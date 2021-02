Variants sud-africain et brésilien : la durée d’isolement portée à 10 jours

Pour tenter d’enrayer au maximum la propagation des variants du Covid-19, un document urgent de la direction générale de la santé (DGS) stipule que la durée d’isolement des personnes positives au variant «sud-africain» ou au «brésilien» doit être portée à 10 jours.

Les sept jours de «quarantaine» demandés aux malades ne seraient donc plus suffisants face à ces mutations. Le texte de la DGS stipule aussi qu’un test de sortie d’isolement doit être systématiquement effectué par ces personnes, après les 10 jours et en l’absence de fièvre depuis plus de 48h. «La levée de l’isolement est désormais conditionnée pour les cas confirmés à l’obtention d’un résultat de test négatif. Si le test revient positif, l’isolement est prolongé de 7 jours après ce résultat», est-il décrit.

D'autres modifications de protocole

En plus de ces modifications, la direction générale de la santé stipule que les contacts à risque d’une personne porteuse des variants sud-africains ou brésiliens doivent désormais pouvoir bénéficier d’un test PCR à J 0, soit le jour même de l’identification comme cas contact. Même si le test est négatif, il faudra tout de même respecter un isolement de sept jours et réaliser un nouveau test à l’issue de la période.

Des infirmiers libéraux devront pouvoir se rendre au domicile des personnes infectées ou des contacts à risque pour faire ces tests.

Enfin, concernant les écoles, l’apparition d’un élève contaminé par le variant brésilien ou sud-africain ou étant cas-contact d’un parent ou membre de la fratrie atteint par l’un de ces variants, entraine automatiquement la fermeture de sa classe. Idem pour les professeurs.

