Givors : deux professeurs en grève de la faim dans les locaux du collège

Réclamant que leur établissement soit classé comme prioritaire Rep+, deux enseignants sont en grève de la faim dans les locaux du collège Lucie-Aubrac de Givors (Rhône) depuis plus de deux semaines.

Depuis le 25 janvier, le professeur d'histoire-géographie et celui d'arts plastiques ne se nourrissent plus que d'eau et de bouillons. Ils passent également leurs nuits au collège.

Ils ont décidé de mener cette action suite à une série d'agressions d'enseignants par des élèves. Cela fait plusieurs années que l'établissement, déjà membre du réseau d'éducation prioritaire (Rep), réclame de passer Rep+, pour obtenir des moyens supplémentaires.

De son côté, le rectorat estime la grève de la faim injustifiée, puisqu'il a accordé au collège des ressources équivalentes : un demi-poste de conseiller principal d'éducation (CPE), un poste d'assistant d'éducation, le respect du seuil d'élèves par classe (25 en sixième, 26 ensuite) ou l'ajustement de la dotation horaire globale (qui permet d'assurer les cours, les aides individualisées...).

Les deux professeurs estiment cependant qu'il leur manque une heure hebdomadaire de concertation entre enseignants, sur leur temps de travail, et l'ouverture d'une classe supplémentaire.

Les grévistes de la faim ont réclamé une audience auprès de Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Education nationale.

