Vague de froid : la crainte des coupures d'électricité

Alors que la France fait face à une vague de froid hivernale, la question des coupures électriques se pose.

La vague de froid a fait exploser la consommation d’électricité des Français. En six jours, elle a augmenté de près de 42%. Une courbe qui grimpe à mesure que les températures chutent. L’explication est simple : plus il fait froid, plus les français chauffent leur logement.

Vers une coupure de courant nationale ?

Nous avons atteint ce jeudi un pic de 85.200 MW, pour une capacité de production française de 90 000 méga watts. Ce niveau de consommation élevé ne génère pour autant aucun problème d'approvisionnement, la France pouvant compter sur ses voisins européens en cas de risque.

Mais cette sécurité pourrait être remise en question dans le futur. Les températures doivent remonter dans les prochains jours et les consommations diminuer. En cas de risque avéré, le réseau de transport d'électricité aurait appelé les Français à réduire leur consommation, en adoptant notamment des écogestes.